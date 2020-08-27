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Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.

Atv ekranlarının sevilen dizisine yeni bir transfer gerçekleşmiş durumda. Doğan Bayraktar isimli oyuncu da bundan sonra Hercai isimli dizide yer alacak. Savaşçı dizisiyle adını insanlara duyuran Doğan Bayraktar artık Hercai dizisine yeni bir rol canlandıracak.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:43
Hercai dizisine flaş transfer. Yeni sezonda Hercai'de Doğan Bayraktar isimli oyuncu da olacak.
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Atv ekranlarının sevilen dizisine yeni bir transfer gerçekleşmiş durumda. Doğan Bayraktar isimli oyuncu da bundan sonra Hercai isimli dizide yer alacak. Savaşçı dizisiyle adını insanlara duyuran Doğan Bayraktar artık Hercai dizisine yeni bir rol canlandıracak.

Mia Yapım şirketinin önemli dizisi Hercai geride bıraktığımız dönemde yeniden çekimlere başladıklarını sevenlerine duyurmuştu.


Savaşçı isimli Fox Tv dizisindeki Selçuk Yenilmez karakteri ile adını insanlara duyurmuş olan Doğan Bayraktar yeni bir diziye başlıyor. Doğan Bayraktar’ın Hercai dizisinde Miran ve Reyyan karakterlerinin ikili ilişkilerine büyük etkisinin olması bekleniyor.

Doğan Bayraktar’ın Hercai’ye katılacağını öğrenen dizi severler Miran ve Reyyan’ın arasının açılacağını düşünüyorlar. Doğan Bayraktar’ın rolü ile ilgili olarak ortaya atılan bir başka düşünce ise Bayraktar’ın Azize Aslanbey’in torunu rolünü canlandıracağı.

Doğan Bayraktar kimdir?

1995 yılının 8 Ağustos’unda doğan Bayraktar Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünü halen okumaktadır.

5 sene evvel düzenlenen Best Model of Turkey yarışması onun için adeta bir milat halindedir. Bu yarışmada ‘second runner’ olmayı başaran Bayraktar modellik yapmasının hemen ardından oyunculuğa da atılmak istemiştir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:43
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