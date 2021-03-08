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Hercai dizisinden üzen ayrılık! İki oyuncu diziden ayrılıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinden iki isimin diziden ayrılacağı öğrenildi. Dizide Gönül karakterine hayat veren Oya Unustası ve Azad karakterine can veren Ahmet Tansu Taşanlar'ın diziden ayrılması sevenlerini üzdü.

08 Mart 2021 Pazartesi 03:43
Hercai dizisinden üzen ayrılık! İki oyuncu diziden ayrılıyor
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ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinden iki ayrılık yaşanıyor olması dizinin sevenlerini üzdü. Diziden oyuncuların ayrılmasının sebebi olarak pandemi sürecinde dizilerde ara verilmek zorunda olması ve oyuncuların diziden ayrılmak durumunda kalması gibi sebepler yer alıyor.

Diziden dizinin iki sevilen karakterinin ayrılacağı öğrenildi. Bu isimlerden birisi dizide Azad karakterini canlandıran Ahmet Tansu Taşanlar ve diğeri ise dizide Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası. Diziden yaşanan ayrılıklar dizinin izleyicilerini büyük bir üzüntüye uğrattı.

Ahmet Tansu Taşanlar kimdir?

1984 yılının 3 Mayısıs gününde Ankara’da dünyaya gelen Taşanlar, 22 yaşında tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Osmangazi Kültür Evi’nde eğitim gören Taşanlar ayrıca Selçuk Üniversite’nde Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Oya Unustası kimdir?

1988 yılında İzmir’de doğan Oya Unustası Selanik ve Bulgaristan göçmenidir. Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun olan Unustası’nın üniversitedeki bölümü Flüt alanındadır. Sonrasında oyunculuğa geçiş yapmıştır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:43
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Anahtar Kelimeler:
HercaiAyrılık
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