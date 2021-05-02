İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir?

Birçok kişinin merak ettiği Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 2 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 19:36
Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir?
Takip Et:

ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar



Son Güncelleme: 02.05.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Boşver Arkadaş filminin konusu nedir, Boşver Arkadaş nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Masum Ahem öldü mü?
Masum Ahem öldü mü?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Netflix Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak? Stranger Things yeni sezon olacak mı?
Teşkilat 9. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle
Teşkilat 9. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle

Popüler Haberler

Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir?
Yemin 334. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Savaşçı dizisine katılan Gaye Turgut Evin kimdir? Çiğdem Teğmen karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe kimdir, nereli, kaç yaşında?
Teşkilat 9. bölüm izle tek parça! Teşkilat son bölüm kesintisiz izle
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın hayatı!
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
Altın fiyatlarında güncel durum! 2 Mayıs güncel altın fiyatları! Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın alış ve atış fiyatlarında son durum...
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Mayıs 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Akrep dizisinde Akrep karakterine Yusuf Çim hayat veriyor
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
İbrahim Tatlıses'in yeni eşi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında?
İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021
Akrep izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Akrep dizisi reytingleri
Rüyada adet kanaması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? adet kanaması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 24. bölümü
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir?
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.