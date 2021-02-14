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Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir? Ayşegül Günay nereli, yaşı kaç?

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir? Ayşegül Günay nereli, yaşı kaç? haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 14.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 19:37
Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir? Ayşegül Günay nereli, yaşı kaç?
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 14.02.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
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