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Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?

Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Hercai dizisindeki Azra karakterini kim canlandırıyor? Sera Kutlubey kimdir? Sera Kutlubey nereli? Sera Kutlubey kaç yaşında? Sera Kutlubey hangi dizilerde rol aldı? Hercai izleyicileri diziye yeni katılan Azra karakterini canlandıran Sera Kutlubey'in kim olduğunu merakla araştırıyorlar.

14 Şubat 2021 Pazar 22:02
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
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Hercai Dizisi Azra Karakteri Kimdir? Sera Kutlubey Kimdir?

ATV ekranlarında yayın hayatına hız kesmeden ve başarılı bir şekilde devam eden Hercai dizisi, kadrosuna yeni gelen isimlerle beraber herkesin araştırma konusu olmayı başarıyor. Diziye yeni katılan Azra karakterinin kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar hercai dizisi izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor.

Hercai Dizisi Azra Karakteri Kimdir?

Hercai dizisiyle ekranlara çıkacak olan Azra karakteri, Dilşah’ın kızıdır. 20’li yaşlarında olan Azra karakteri hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hayatı hakkındaki detaylar ilerleyen günlerde izleyenlere duyurulacaktır.

Hercai dizisindeki Azra karakterine hayat veren isim Sera Kutlubey’dir. Başarılı ve güzel olan oyuncu herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Sera Kutlubey Kimdir?

Sera Kutlubey, 19 Nisan 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Boyu 1,67cm olan 52 kg ağırlığında olan güzel oyuncu, Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Üniversitenin ardından mesleğinde kendisini daha çok geliştirmek için Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır. Güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kehribar dizisinde yaşamıştır. En son rol aldığı dizi ise Zalim İstanbul dizisidir. Zalim İstanbul dizisinde de Cemre adlı karaktere hayat vermiştir.

Sera Kutlubey Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Herkes başarılı ve güzel oyuncunun hangi dizilerde rol aldığını merakla araştırıyor.

İşte Sera Kutlubey’in rol aldığı diziler;

  • 2016 – Kehribar (Genç Leyla)
  • 2016 – Babam ve Ailesi (Hasret)
  • 2017 – İsimsizler (Seher)
  • 2019 – Zalim İstanbul (Cemre)
  • 2021 – Hercai (Azra)

Sera Kutlubey’in İnstagram Hesabı Ne?

Herkes güzel oyuncunun resmi İnstagram hesabının ne olduğunu merakla araştırıyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile sosyal medyada da oldukça dikkat çeken oyuncumuz Sera Kutlubey, resmi İnstagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır. Sera Kutlubey’in resmi İnstagram hesabında 88 gönderisi bulunurken, 507 bini aşkın da takipçisi yer almaktadır. Sera Kutlubey’in resmi İnstagram hesabı ise @skutlubey isimli hesaptır.

Sera Kutlubey’in Sevgilisi Kim?

Sera Kutlubey’in hayranları ve sevenleri güzel ve başarılı oyuncunun hayatında birisinin olup olmadığını merakla araştırıyorlar. Güzel başarılı oyuncu Sera Kutlubey’in sevgilisi ise Sercan Sert’tir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:02
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