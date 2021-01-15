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Hercai dizisindeki Aslan Aslanbey karakteri Kimdir? Doğan Bayraktar dizideki rolü ve hayatı

Hercai dizisindeki Aslan Aslanbey karakteri Kimdir? Doğan Bayraktar dizideki rolü ve hayatı hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 15.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:44
Hercai dizisindeki Aslan Aslanbey karakteri Kimdir? Doğan Bayraktar dizideki rolü ve hayatı
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Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi, en çok sevilen dizilerden biridir. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncularını katarak dikkatleri üzerine çeken diziye Sultan’ın oğlu olarak Aslan karakteri katıldı. Aslan’ın gerçek adı Doğan Bayraktar’dır. Doğan Bayraktar son olarak çok sevilen dizilerin başında gelen Savaşçı dizisinde boy göstermişti.

Doğan Bayraktar Kimdir?

Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteri olarak katılan Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Memurluğu bölümünü bitirdi. Kendisi 82 kilo olup 1.87 boyundadır. 2015 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. Bu yarışmadan sonra oyunculuğa başladı.

Hercai dizisinden önce sevilen dizi Savaşçı dizisinde Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakterini canlandırdı. Bu dizideki başarısından dolayı Hercai dizisine davet edildi.



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
HercaiDoğan BayraktarAslan Aslanbey
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