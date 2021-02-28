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Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de Gönül karakteri diziye veda etti. Gönül karakterinin diziden neden ayrıldığını merak eden seyirciler Gönül’ün neden ayrıldığını araştırmaya başladı. Hercai dizisinden Gönül karakterinin neden ayrıldığını ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

28 Şubat 2021 Pazar 15:47
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
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ATV’nin Pazar günleri yayınlanan Hercai dizisinin yönetmeni Barış Yöş senaristi ise Eda Tezcan’dır. Mia yapım imzalı ve Sümeyye Ezel’in Hercai isimli kitabından uyarlanan Hercai dizisinin çekimleri Mardin’de devam etmektedir. 3 sezon boyunca ekranlarda olan Hercai dizisinde Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası gelecek hafta diziden ayrılacaktır. Senaryo gereği hikayesinin bitmesi ile diziden ayrılan Gönül karakterinin tekrar diziye gelmesi gibi bir ihtimal bulunmamaktadır. Gönül karakteri Hercai dizisinde ilk başlarda Miran ile evlidir ancak Miran, Gönül’ü sevmemektedir. Miran istemeyerek Gönül ile evlendiği için onu yok sayar ve Reyyan ile evlenmek ister fakat Gönül, Miran’ı sevmektedir. Gönül, Aslanbey ailesinin 2 kız torunundan biridir ve Sultan Aslanbey’in kızıdır. Gönül güzelliği, öfkesi ve duygularıyla hakaret eden bir karakterdir ve sonlara doğru Azat ile aşk yaşamaya başlar. 



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
HercaiGönülOya Unustası
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