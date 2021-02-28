Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?

ATV’nin Pazar günleri yayınlanandizisinin yönetmeni Barış Yöş senaristi ise Eda Tezcan’dır. Mia yapım imzalı ve Sümeyye Ezel’in Hercai isimli kitabından uyarlanan Hercai dizisinin çekimleri Mardin’de devam etmektedir. 3 sezon boyunca ekranlarda olan Hercai dizisindekarakterini canlandırangelecek hafta diziden ayrılacaktır. Senaryo gereği hikayesinin bitmesi ile diziden ayrılan Gönül karakterinin tekrar diziye gelmesi gibi bir ihtimal bulunmamaktadır. Gönül karakteri Hercai dizisinde ilk başlarda Miran ile evlidir ancak Miran, Gönül’ü sevmemektedir. Miran istemeyerek Gönül ile evlendiği için onu yok sayar ve Reyyan ile evlenmek ister fakat Gönül, Miran’ı sevmektedir. Gönül, Aslanbey ailesinin 2 kız torunundan biridir ve Sultan Aslanbey’in kızıdır. Gönül güzelliği, öfkesi ve duygularıyla hakaret eden bir karakterdir ve sonlara doğru Azat ile aşk yaşamaya başlar.