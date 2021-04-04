İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Hercai dizisinde Dilşah karakterine Deniz Uğur hayat veriyor

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Hercai dizisinde Dilşah karakterine Deniz Uğur hayat veriyor haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 04.04.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

04 Nisan 2021 Pazar 20:03
Hercai dizisinde Dilşah karakterine Deniz Uğur hayat veriyor
Takip Et:

Mia'nın yapımcılığını üstlendiği en sevilen Atv dizilerinden Hercai dizisi son dönemde Dilşah rolü ile ön plana çıktı. Miran'ın annesi Dilşah karakteri birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Hercai Dilşah rolüne kim hayat verdi, oyuncumuz kim? Dilşah rolüne hayatını veren aktörümüz Deniz Uğur’un kim olduğu merak konusu oldu.

Hercai Dilşah Karakteri

Dilşah Miran Hercai dizisinde Aslanbey'in annesidir. Dilşah'ın öldüğü sanılıyor ancak dizide Dilşah karakteri herkesi şaşırtacaktır. Annesinin öldüğünü düşünen ve hatta defalarca mezarı ziyaret eden oğlu Miran, birkaç yıl sonra ortaya çıkan annesinin gelişine nasıl tepki vereceği merak edilmektedir.

Deniz Uğur Kimdir?

Oyuncumuz Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 Ankara doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nü bitirdikten sonra 1995 yılında Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunlarda ve dizilerde oyunculuğun yanı sıra ses sanatçısı ve oyun yazarıdır. 1,77 metre uzunluğundadır. Adını Feriha Koydum ve Sahte Prenses gibi dizilerde büyük başarılar elde etti.

Deniz Uğur’un Rol Aldığı Yapımlar

Başarılı oyuncumuz Deniz Uğur, 27 yılı aşkın süredir oyunculukla ilgilenmekte ve bundan önce birçok film ve dizide adını yazmıştır.

2020 Hercai Dilşah

2019 Zalim İstanbul (Seher)

2018 – İnsanlık Suçu (Emel)

2017 – Kırgın Çiçekler

2015 Aşk Zamanı

2015 – Kara Kutu

2013 – Umutsuz Ev Kadınları

2012 – Adını Feriha Koydum

2008 – Paramparça

2007 Baba Oluyorum

2007 – Ertelenmiş Hayatlar

2006 – Hayatım Sana Feda

2006 Sahte Prenses

2005 – Yağmur Zamanı

2004 – Zümrüt

2001 – Benimle Evlenir Misin

2000 – Yalan Dünya

1999 – Kurtlar Sofrası

1998 – Güldüren Cazibe

1993 – Yaz evi

Deniz Uğur’un Resmi İnstagram Hesabı

Başarılı oyuncumuz Deniz Uğur, resmi instagramını aktif olarak kullanıyor ve geniş bir izleyici kitlesi çekmeye devam ediyor. Deniz Uğur'un resmi instagram hesabı 2251 gönderi ve 163.000'den fazla takipçiye sahiptir.

Deniz Uğur Evli Mi? Eşi Kim?

Deniz Uğur, İsmail Hakkı Sunat ile evlendi ancak 2004 yılında yollarını ayırmaya karar verdiler. Artık bekar olan güzel oyuncumuzun Engin ve Poyraz adında iki oğlu ile Mina adında bir kızı iki var. Çocuklarıyla olan fotoğrafını instagram hesabında profil fotoğrafı olarak kullanmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDilşahDiziDeniz UğurHercai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
SK8 The İnfinity yeni sezon ne zaman çıkacak? SK8 The Infınıty 2. sezon olacak mı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Maraşlı yeni bölüm var mı, neden yok? 5 Nisan Pazartesi yeni bölüm yayınlanmayacak!
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Hercai dizisinde Dilşah karakterine Deniz Uğur hayat veriyor
Teşkilat dizisi Adem kimdir? Yavuz Bingöl yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede nerelidir?
Kefaret Nil (Ege Kökenli) kimdir?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın yer aldığı diziler
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Arıza dizisi Aslı kimdir? Sıla Gözüm nerelidir?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci hakkında bilgiler
Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu
Ticari araçlarda cam filmi yasağı ne zaman başlıyor? Taksiler ve minibüslerde film yasağı var mı?
Rüyada et ne demektir? Doğum veya et rüyasının tabiri ve anlamı
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
Hangi dönemlerde yatay geçiş yapılır? Kaç tane yatay geçiş başvurusu yapabilir?
Arıza dizisine katılan Dilara Aksüyek kimdir? Füsun karakteri kimdir?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Arıza dizisindeki Emine karakteri kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk nereli, yaşı kaç?
Thomas Henry kimdir? Thomas Henry hangi takımlarda oynadı? Thomas Henry kaç yaşında, nerelidir?
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama? FOX TV Kefaret dizisi konusu
Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? EGM özel boş plaka sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.