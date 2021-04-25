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Hercai dizisi sonu nasıl bitiyor? Hercai Reyyan ölecek mi?

ATV'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Hercai ekranlara veda ediyor. 69. bölümü ile izleyiciye veda edecek olan dizinin finali ise merak ediliyor. İşte finale ilişkin detaylar...

25 Nisan 2021 Pazar 16:53
Hercai dizisi sonu nasıl bitiyor? Hercai Reyyan ölecek mi?
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ATV’nin sevilerek izlenen yapımı Hercai 69. bölümü ile ekrana veda ediyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün bulunduğu dizi 3 sezonluk macerasını noktalıyor. Üçüncü sezonda beklenen reytinglere ulaşamayan yapım için final kararı alındı. Reytinglerde istenilen sırada yer alamadığı için önce günü değiştirilerek Cuma gününden Pazar gününe alındı. Lakin bu durumda reytinglerde etkili olmadı.

Hercai finalinde neler olacak?

Reyyan ve Miran, Yaren’in neden olduğu sorunlar sonrasında aileyi toparlamaya çalışır. Hazar’ın emanet ettiği torunlarını korumak amacı ile uzaklara giden Azize, hiç beklemediği birinden karşılık alır. Reyyan ise Umut Vakfı’nda yeni proje için işe koyulur. Bu yeni proje Reyyan ve Miran çiftine çok başka kapılar açacaktır. Çiftin hayatı sürprizlerle dolacaktır.

Hercai’nin aynı adla uyarlandığı eserin sonunda Miran sırtından bıçaklanır ve Reyyan’da haberin ardından koşarak hastaneye gider. Reyyan, Miran’a onu affettiğini ve uyanmasını mırıldanırken kitap sona erer. Kitabın sonuna göre Reyyan finalde ölmeyecektir.   




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:53
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Anahtar Kelimeler:
ATVHercaiFinalDizi
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