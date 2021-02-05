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Hercai dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ayşegül Günay kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Hercai dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ayşegül Günay kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 5 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimize göz aratak Hercai dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ayşegül Günay kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:36
Hercai dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ayşegül Günay kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 05.02.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
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