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Hercai dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ne? Ayşegül Günay oynadığı diziler

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Hercai dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ne? Ayşegül Günay oynadığı diziler haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 25.12.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

25 Aralık 2020 Cuma 19:36
Hercai dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ne? Ayşegül Günay oynadığı diziler
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 25.12.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
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