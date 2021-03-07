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Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 19:36
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 07.03.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
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