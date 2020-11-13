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Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay nerelidir?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay nerelidir? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 13 Kasım 2020 Cuma gününde yayınlanan haberimizde Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay nerelidir? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 19:36
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay nerelidir?
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 13.11.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
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