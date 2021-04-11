Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay hakkında bilgiler

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler
Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.
- Hercai
- Kuruluş: Osman
- Verda
- Bir Mucize Olsun
- Asla Vazgeçmem
- Yer Gök Aşk
- Lale Devri
- Kaybolan Yıllar
Son Güncelleme: 11.04.2021 19:36