İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen veri ihlalinin cezası belli oldu!
Son Dakika
Yemeksepeti'nde 21 milyon kişiyi etkileyen...

Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay hakkında bilgiler

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay hakkında bilgiler haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Hercai dizisi Füsun kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 19:36
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay hakkında bilgiler
Takip Et:

ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar



Son Güncelleme: 11.04.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları
11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları
Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne, ne zaman dönecek?
Gelinim Mutfakta Dudu'nun hastalığı ne, ne zaman dönecek?
Show TV Ramo ne zaman final yapıyor?
Show TV Ramo ne zaman final yapıyor?
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 11 Nisan 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Tozkoparan İskender son 18. Bölüm izle tek parça
Tozkoparan İskender son 18. Bölüm izle tek parça
TRT Teşkilat 6.bölüm ( son bölüm ) izle tek parça!
TRT Teşkilat 6.bölüm ( son bölüm ) izle tek parça!

Popüler Haberler

Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay hakkında bilgiler
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen karakteri kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisi Can kimdir? Göktan Oktay Göztepe kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Meltem karakterini kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir?
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Arıza yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Sağlık Bakanı Koca 11 Nisan 2021 Pazar corona virüsü verilerini paylaştı! 11 Nisan 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı ne? Dilara Aksüyek oynadığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
İşsizlik maaşı yattı mı? Nisan 2021 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Sivasspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Sivas Trabzon youtube geniş özeti ve maçın golleri
İbo Show Zahide Yetiş kimdir, nereli? Zahide Yetiş kaç yaşında, evli mi? Zahide Yetiş'in gerçek adı nedir?
Rojin isminin anlamı nedir? Rojin ismi kürtçe isim mi?
11 Nisan Pazar 2021 reyting sonuçları
Ramazan erzak yardımı nasıl alınır? Ramazan kolisi yardımı nereden alınır?
Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Kefaret dizisi Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır'ın hayatı ve yer aldığı diziler
BB Erzurumspor Beşiktaş Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Erzurum Beşiktaş Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.