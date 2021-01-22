İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Hercai dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Hercai dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Hercai dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ocak 22 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:36
Hercai dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 22.01.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisinin İsmet'si Ali Toptaş'ın hayat hikayesi!
Bir Annenin Günahı dizi oyuncusu İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
Gönül Dağı izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Gönül Dağı dizisi reytingleri
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı!
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur karakteri kimdir? Simay Barlas'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Mendirman Celaleddin dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 23 Ocak 2021 Cumartesi geri ödeme tablosu
Bir Annenin Günahı dizisindeki Kahraman karakteri kimdir?
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları ve bekçi maaşları 2020
PTT Bank ile emeklilere 60 ay vadeli düşük faizli kredi kampanyası
Çatı Katı Aşk dizisi nerede çekiliyor? Çatı Kat Aşk dizisi konusu ve çekim yeri
Esnafa faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? 2021 yeni esnaf destek paketi
Öğrenciye kredi veren bankalar şart ve limitleri
Bir Annenin Günahı dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Özge Özberk oynadığı diziler
Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine Nefise Karatay hayat veriyor
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kimdir, nereli yaşı kaç?
Engellilere devletten 11 maddi yardım
Bir Annenin Günahı Zehra kimdir? Mina Derman biyografisi
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.