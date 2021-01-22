Hercai dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

ekranlarında izleyicileri ile buluşandizisinin en önemli karakterlerinden biri olanile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.