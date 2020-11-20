Hercai dizisi final mi yapacak? Hercai ne zaman final yapacak?

Hercai’nin Final Yapacağı Netleşti! Yerine Gelecek Dizinin Adı Ne?

ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizilerden biri olan Hercai her hafta izleyicisi ile buluşmaya devam ediyordu. Herkes tarafından sevilerek izlenen Hercai’nin reytinglerle başı dertte olduğu herkes tarafından biliniyordu. Dizi finale gitme kararı aldı. Hercai’nin ardından gelecek dizi ise kesinleşmiş bulunmakta.

Hercai Final Mi Yapıyor?

Hercai’nin final yolunda olduğu kesinleşti. Yerine başlayacak dizinin adı ise Akıncı olacaktır. Hercai’nin yerini doldurması düşünülen dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştur.

Akıncı Dizisi Hangi Tarihte Başlıyor?

Akıncı Dizisinin Konusu Nedir?

ATV ekranlarında hayata başlayacak dizi olan Akıncı, ne zaman başlayacağı ile ilgili herhangi bir açıklamaya sahip değildir. Ancak fragmanlarıyla ilgileri üstüne çeken dizi, yayınlanmadan büyük bir kitleye sahip olmayı başardı.

İlk tanıtımı ile ekranlarda yer alacak olan Akıncı dizisi, Kökleri Osmanlıya dayanan moden bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatmayı amaçlıyor. Akıncı dizisi, Fatih isminde cesur ve korkusuz bir gencin başından geçen heyecan verici olayları temelinde yansıtmaktadır. Fatih, 30 yaşlarında olan bir gençtir. Fatih aşka inanmayan birisidir ancak onu bu duygunun varlığını yaşatacak bir kızla tanışmıştır. Aşık olduğu kız Fatih’in düşünce yapısını ve aşka olan inançsızlığını değiştirecektir.

Akıncı’nın Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Akıncının başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi paylaşacaktır. Diğer oyuncuları ise genel itibariyle şunlardır; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerdir.

Dizinin yönetmenliğini ise Veli Çelik yapmaktadır. Senaryosunu kaleme alan isim Hakan Kandal’dır. Aksiyon türündeki Akıncı dizisi, izleyicilerin merakla beklediği bir yapımdır. Dizinin çekimleri ise İstanbul’u yansıtan tarihi semtler ile özel olarak hazırlanan platolarda gerçekleşecektir.