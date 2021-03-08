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Hercai dizisi final mi yapacak? Gönül ve Azad neden ayrıldı?

Hercai dizisinin Gönül ve Azad karakterine hayat veren önemli iki oyucusu diziden ayrılma kararı aldı. Diziyi sevenler oldukça üzüldü. Peki, Oya Unustası ve Ahmet Tansu Taşanlar diziden neden ayrıldılar? Dizi final kararı mı verdi?

08 Mart 2021 Pazartesi 16:07
Hercai dizisi final mi yapacak? Gönül ve Azad neden ayrıldı?
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Pazar akşamları ATV ekranlarını süsleyen Hercai dizisi 3 sezondur aralıksız devam ediyor. Dizi geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak dizide son zamanda ayrılan oyuncularıyla gündemde. Hercai dizisi final kararı mı aldı? İşte detaylar…

Hercai dizisinin son durumu.

Hercai, Mia yapım imzalı, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren ATV’de yayımlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Türk yapımı dram ve aşk türündeki televizyon dizisidir. Üç sezondur devam eden dizinin reytingleri düşmesi durumda il adım olarak yayın günü değişmişti. Pazar gününe alınan dizi burada da çok tutuldu diyemeyiz çünkü reytinglerinde hala bir düşüş yaşanmakta. Son olarak dizide yaşanan oyuncu ayrılığı gündeme damgasını vurdu.

Gönül ve Azad karakterleri ayrıldı.

Dizinin kamera arkasında oyuncular arasında yaşana bir takım olumsuz olaylar yaşandığı kamuoyunun kulağını çıtlatmıştı. Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası ve Azad rolünü oynayan Ahmet Tansu Taşanlar artık dizide yer almayacağını belirttiler. Bunun yanı sıra Ebru Şahin kişisel Instagram hesabında diziden ayrıldığını bildiren bir paylaşımda bulundu.

 

Sosyal

medya paylaşımı

Ebru Şahin, ‘’Yolunuz çok güzel ve bereketli olsun, huzur dolu birlikte buluşalım.’’ Yazılı bir paylaşım gerçekleştirdi. Oya Unustası ise bu postun altına‘’Aretim, ballım, ağlatmasan’’ diye bir cevapta bulundu. İkilinin üzen paylaşımlarına yönelik ise Taşanlar, ‘’Devrem, sana yazılacak bin tane cümlem var ama duygusala bağlamayalım dimi?’’ şeklinde ifadelerini belirtti.



Son Güncelleme: 08.03.2021 16:07
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