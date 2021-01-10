Hercai dizisi Dilşah'ın gençliğini oynayan Özlem Gezgin kimdir?

ATV ekranlarından izleyiciyle buluşan Hercai dizisi milyonlarca vatandaşımızın severek takip ettiği dizilerin başında gelmektedir. Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında gelen Hercai dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Hercai dizisinde Dilşah'ın gençliğini oynayan kızın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Hercai Dilşah

Miran'ın annesi olan Dilşah, şimdiye kadar ölmüş biri olarak biliniyordu. Miran annesinin mezarını defalarca ziyaret etti. Ancak Dilşah ölmemişti. Hiç beklenmeyen bir anda oğlunun karşısına çıkarak herkesi şaşırttı. Dilşah'ın gençliğinden bazı kesitler ekrana gelecek. Hercai dizisinde Dilşah'ın gençliğini oynayan kızın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Hercai Dilşah'ın Gençliğini Oynayan Kız

Özlem Gezgin Kimdir?

Dilşah'ın gençlik yıllarını canlandıracak olan karakterin kim olduğu belli oldu. Dilşah'ın gençliğinehayat verecek.

17 Şubat 1996'da İstanbul'da dünyaya gelen Özlem Gezgen, oldukça genç yaşlarda oyuncu oldu. Boyu 162 cm iken kilosu 50 kilodur. Kendisi kova burcu olup göz rengi kahverengidir. Oyunculuk akademisinde tam olarak 35,5 oyunculuk puanı aldı. İlk kez Medcezir adlı dizide oynadı. Bir süre sporculukla ilgilendi ve Galatasaray'ın kadın basketbol takımında boy gösterdi.

Özlem Gezgin Yer Aldığı Yapımlar

Kiralık Aşk - 2015

Hanım Köylü - 2016

Kanatsız Kuşlar - 2017

Hercai - 2020

Özlem Gezgin sosyal medyayı da aktif kullanan oyuncular arasındadır. Özellikle Instagram hesabını aktif olarak kulllanıyor. Şimdiye kadar 97 paylaşım yapan güzel oyununcun 119 bin kadar takipçisi vardır. Özlem Gezgin'in resmi Instagram hesabı @ozlemgezginn olarak belirlenmiştir.