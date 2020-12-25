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Hercai dizisi Dilşah karakterini kim canlandırıyor? Deniz Uğur kimdir?

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Hercai dizisi Dilşah karakterini kim canlandırıyor? Deniz Uğur kimdir? haberi, kritik gelişmeleriyle 25.12.2020 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

25 Aralık 2020 Cuma 20:03
Hercai dizisi Dilşah karakterini kim canlandırıyor? Deniz Uğur kimdir?
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Mia'nın yapımcılığını üstlendiği en sevilen Atv dizilerinden Hercai dizisi son dönemde Dilşah rolü ile ön plana çıktı. Miran'ın annesi Dilşah karakteri birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Hercai Dilşah rolüne kim hayat verdi, oyuncumuz kim? Dilşah rolüne hayatını veren aktörümüz Deniz Uğur’un kim olduğu merak konusu oldu.

Hercai Dilşah Karakteri

Dilşah Miran Hercai dizisinde Aslanbey'in annesidir. Dilşah'ın öldüğü sanılıyor ancak dizide Dilşah karakteri herkesi şaşırtacaktır. Annesinin öldüğünü düşünen ve hatta defalarca mezarı ziyaret eden oğlu Miran, birkaç yıl sonra ortaya çıkan annesinin gelişine nasıl tepki vereceği merak edilmektedir.

Deniz Uğur Kimdir?

Oyuncumuz Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 Ankara doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nü bitirdikten sonra 1995 yılında Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunlarda ve dizilerde oyunculuğun yanı sıra ses sanatçısı ve oyun yazarıdır. 1,77 metre uzunluğundadır. Adını Feriha Koydum ve Sahte Prenses gibi dizilerde büyük başarılar elde etti.

Deniz Uğur’un Rol Aldığı Yapımlar

Başarılı oyuncumuz Deniz Uğur, 27 yılı aşkın süredir oyunculukla ilgilenmekte ve bundan önce birçok film ve dizide adını yazmıştır.

2020 Hercai Dilşah

2019 Zalim İstanbul (Seher)

2018 – İnsanlık Suçu (Emel)

2017 – Kırgın Çiçekler

2015 Aşk Zamanı

2015 – Kara Kutu

2013 – Umutsuz Ev Kadınları

2012 – Adını Feriha Koydum

2008 – Paramparça

2007 Baba Oluyorum

2007 – Ertelenmiş Hayatlar

2006 – Hayatım Sana Feda

2006 Sahte Prenses

2005 – Yağmur Zamanı

2004 – Zümrüt

2001 – Benimle Evlenir Misin

2000 – Yalan Dünya

1999 – Kurtlar Sofrası

1998 – Güldüren Cazibe

1993 – Yaz evi

Deniz Uğur’un Resmi İnstagram Hesabı

Başarılı oyuncumuz Deniz Uğur, resmi instagramını aktif olarak kullanıyor ve geniş bir izleyici kitlesi çekmeye devam ediyor. Deniz Uğur'un resmi instagram hesabı 2251 gönderi ve 163.000'den fazla takipçiye sahiptir.

Deniz Uğur Evli Mi? Eşi Kim?

Deniz Uğur, İsmail Hakkı Sunat ile evlendi ancak 2004 yılında yollarını ayırmaya karar verdiler. Artık bekar olan güzel oyuncumuzun Engin ve Poyraz adında iki oğlu ile Mina adında bir kızı iki var. Çocuklarıyla olan fotoğrafını instagram hesabında profil fotoğrafı olarak kullanmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:03
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Anahtar Kelimeler:
ATVDilşahDiziDeniz UğurHercai
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