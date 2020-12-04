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Hercai dizisi Aslan Aslanbey’i kim canlandırıyor? Doğan Bayraktar'ın biyografisi

Hercai dizisi Aslan Aslanbey’i kim canlandırıyor? Doğan Bayraktar'ın biyografisi konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 4 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 19:42
Hercai dizisi Aslan Aslanbey’i kim canlandırıyor? Doğan Bayraktar'ın biyografisi
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Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi, en çok sevilen dizilerden biridir. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncularını katarak dikkatleri üzerine çeken diziye Sultan’ın oğlu olarak Aslan karakteri katıldı. Aslan’ın gerçek adı Doğan Bayraktar’dır. Doğan Bayraktar son olarak çok sevilen dizilerin başında gelen Savaşçı dizisinde boy göstermişti.

Doğan Bayraktar Kimdir?

Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteri olarak katılan Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Memurluğu bölümünü bitirdi. Kendisi 82 kilo olup 1.87 boyundadır. 2015 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. Bu yarışmadan sonra oyunculuğa başladı.

Hercai dizisinden önce sevilen dizi Savaşçı dizisinde Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakterini canlandırdı. Bu dizideki başarısından dolayı Hercai dizisine davet edildi.



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:42
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Anahtar Kelimeler:
HercaiDoğan BayraktarAslan Aslanbey
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