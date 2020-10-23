İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...

Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar yer aldığı dizi ve film yapımları

Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar yer aldığı dizi ve film yapımları haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 23 Ekim 2020 Cuma gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:42
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi, en çok sevilen dizilerden biridir. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncularını katarak dikkatleri üzerine çeken diziye Sultan’ın oğlu olarak Aslan karakteri katıldı. Aslan’ın gerçek adı Doğan Bayraktar’dır. Doğan Bayraktar son olarak çok sevilen dizilerin başında gelen Savaşçı dizisinde boy göstermişti.

Doğan Bayraktar Kimdir?


Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteri olarak katılan Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Memurluğu bölümünü bitirdi. Kendisi 82 kilo olup 1.87 boyundadır. 2015 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. Bu yarışmadan sonra oyunculuğa başladı.

Hercai dizisinden önce sevilen dizi Savaşçı dizisinde Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakterini canlandırdı. Bu dizideki başarısından dolayı Hercai dizisine davet edildi.



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HercaiDoğan BayraktarAslan Aslanbey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan doğum tarihi
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz yer aldığı dizi ve film yapımları
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sınıf ve tertibat bekliyor ifadesi ne anlama geliyor?
Evde bakım maaşı alanlar 1000 TL soyal yardım koronavirüs destek yardımına başvurabilir mi? Başvuru şartları ve başvuru işlemleri
Volkswagen 2020 Golf 8 tanıtıldı! İşte Yeni VW Golf 8 özellikleri ve fiyatı
American Horror Story yeni sezon ne zaman başlayacak? 9. Sezon tanıtım videosu yayınlandı
TOKİ asgari ücretle çalışanlar nasıl ev alabilir? 400 TL taksitli asgari ücretli çalışana ev kampanyası
Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? Kırmızı Oda beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?
Kırmızı Oda Necdet karakteri kimdir? Taha Baran Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ramo Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan biyografisi
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı
Arıza kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.