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Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 14 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 19:42
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi, en çok sevilen dizilerden biridir. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncularını katarak dikkatleri üzerine çeken diziye Sultan’ın oğlu olarak Aslan karakteri katıldı. Aslan’ın gerçek adı Doğan Bayraktar’dır. Doğan Bayraktar son olarak çok sevilen dizilerin başında gelen Savaşçı dizisinde boy göstermişti.

Doğan Bayraktar Kimdir?

Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteri olarak katılan Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Memurluğu bölümünü bitirdi. Kendisi 82 kilo olup 1.87 boyundadır. 2015 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. Bu yarışmadan sonra oyunculuğa başladı.

Hercai dizisinden önce sevilen dizi Savaşçı dizisinde Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakterini canlandırdı. Bu dizideki başarısından dolayı Hercai dizisine davet edildi.



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
HercaiDoğan BayraktarAslan Aslanbey
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