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Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar hakkında bilgiler

Haber okurlarının merakını uyandıran Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar hakkında bilgiler haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 28.02.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 19:43
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar hakkında bilgiler
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Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi, en çok sevilen dizilerden biridir. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncularını katarak dikkatleri üzerine çeken diziye Sultan’ın oğlu olarak Aslan karakteri katıldı. Aslan’ın gerçek adı Doğan Bayraktar’dır. Doğan Bayraktar son olarak çok sevilen dizilerin başında gelen Savaşçı dizisinde boy göstermişti.

Doğan Bayraktar Kimdir?

Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteri olarak katılan Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Memurluğu bölümünü bitirdi. Kendisi 82 kilo olup 1.87 boyundadır. 2015 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. Bu yarışmadan sonra oyunculuğa başladı.

Hercai dizisinden önce sevilen dizi Savaşçı dizisinde Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakterini canlandırdı. Bu dizideki başarısından dolayı Hercai dizisine davet edildi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
HercaiDoğan BayraktarAslan Aslanbey
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