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Hercai dizisi Aslan Aslanbey karakteri kimdir? Doğan Bayraktar

Ekranların sevilerek izlenilen dizilerinin başında gelen Hercai dizisinin sevilen karakterlerinden Aslan Aslanbey’in kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. Hercai dizisi Aslan Aslanbey’in kim olduğu belli oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 02:18
Hercai dizisi Aslan Aslanbey karakteri kimdir? Doğan Bayraktar
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Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi, en çok sevilen dizilerden biridir. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncularını katarak dikkatleri üzerine çeken diziye Sultan’ın oğlu olarak Aslan karakteri katıldı. Aslan’ın gerçek adı Doğan Bayraktar’dır. Doğan Bayraktar son olarak çok sevilen dizilerin başında gelen Savaşçı dizisinde boy göstermişti.

Doğan Bayraktar Kimdir?


Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteri olarak katılan Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Memurluğu bölümünü bitirdi. Kendisi 82 kilo olup 1.87 boyundadır. 2015 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. Bu yarışmadan sonra oyunculuğa başladı.

Hercai dizisinden önce sevilen dizi Savaşçı dizisinde Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakterini canlandırdı. Bu dizideki başarısından dolayı Hercai dizisine davet edildi.



Son Güncelleme: 15.10.2020 02:18
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Anahtar Kelimeler:
Aslan AslanbeyDoğan BayraktarHercai
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