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Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?

Hercai dizisinde Dilşah'ın ortaya çıkması ile diziye dahil olan Azra karakteri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok dizi hayranı, Hercai Azra kimdir? Sera Kutlubey kimdir? sorularını araştırıyor.

14 Şubat 2021 Pazar 21:49
Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’nin son bölümlerinde dikkat çeken Azra karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Son bölümlerde gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye başlayan Sera Kutlubey’in kim olduğu ve hayatı Hercai hayranları tarafından araştırılıyor.

Sera Kutlubey kimdir?

Azra karakterine hayat veren Sera Kutlubey, Nisan 1994’te dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Tiyator bölümünden mezun olan Kutlubey Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak Kanal D’nin geçtiğimiz sezonlarda sevilen dizisi Zalim İstanbul’da Cemre karakteri ile dikkat çeken Kutlubey’in kamera karşısına geçtiği ilk yapım Babam ve Ailesi dizisidir. Daha sonrasında Kehribar dizisinde görev alan Sera Kutlubey 2017 yılında yayınlana İsimsizler dizisinde ki performansı ile dikkat çekmiştir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:49
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ATVHercaiAzraSera KutlubeyKimdir
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