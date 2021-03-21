Hercai ATV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Hercai 64. bölüm canlı izle

Hercai dizisinin merakla beklenen 63. bölümü 14 Mart Pazar günü ATV ekranlarındaydı. Hercai dizisinin 64. son bölümü merak edilmeye başlandı.

Hercai 63. Bölüm özeti

Duydukları karşısında şok olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzünü bir kez daha görür ve ona karşı önlem alması gerektiğini fark eder. Bu sırada Azat'ın kaybolmasından Miran'ın sorumlu olduğuna inanan Cihan, elinden silahla düğün evine baskın yapar. Zehra şaşkınlıkla Aslanbey konağına giderken Füsun'un ne yaptığını öğrenen Reyyan, Miran'dan daha fazla gerçeği saklayamayacağını anlar ve onlar için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi var ama olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir. Miran karanlık ve feci bir yola girmek üzeredir ve onu durdurabilecek tek kişiyse Reyyan'dır.

Hercai 62. bölüm özeti

Hercai dizisinin konusu

Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan sakladığı gerçeği öğrendi ve elindeki belgeyi Reyyan'a mal varlığı olarak kullanmaya başladı. Ancak Reyyan ne olursa olsun kararından geri dönmeyecek. Umut'un kendini unutmayacağı anlar bırakmak istiyor. Düşmanlık ve kızgınlık nedeniyle en basit mutluluktan bile yoksun olduklarını fark eder. Oğullarına bırakacak düzgün bir düğün fotoğrafı bile yoktur. Sevdiği kadının bu önemli kararından habersiz olan Miran, karısının içinde bir kırgınlık kalmaması için kolları sıvar. Yarım kalan her şey tamamlanacaktır. Her şeyden önce bir düğün. Bu büyük aşkı bir düğünle taçlandıracaklar. Mutluluklarını tamamlayacak bir düğüne hazırlanırken Azat ve Gönül, aşkları ve hayatları uğruna çok önemli bir karar verir. Alacakları bu karar, unutulan kinleri yeniden alevlendirecek ve Reyyan ile Miran'ın barış ve huzur için kurdukları yeni ortam yıkılmaya başlayacak.

Midyat'ın en köklü ve güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından birisi olan Reyyan ile yıllar evvel öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini konu edinmektedir.

Mia Yapım imzalı Hercai dizisinin yapımcılığında Banu Akdeniz , yönetmen koltuğunda Ali İlhan, senaryo koltuğunda Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnce ve oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök rol almaktadır.

ATV Hercai 64. bölüm canlı izle

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