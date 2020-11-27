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Hercai Aslan öldü mü? Doğan Bayraktar diziden ayrıldı mı?

Hercai dizisinin öne çıkan karakterlerinden Aslan'ın ölüp ölmediği merak edilmeye başlandı. İşte Aslan karakterine hayat veren Doğan Bayraktar'ın akıbeti.

27 Kasım 2020 Cuma 20:20
Hercai Aslan öldü mü? Doğan Bayraktar diziden ayrıldı mı?
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ATV’de yayınlanan Hercai dizisinden bir oyuncunun daha ayrıldığı ortaya çıktı. Hercai dizisinde Aslan karakterine hayat veren oyuncunun geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Hercai Aslan öldü mü?


MİA Yapım imzasıyla ekranlara taşınan dizide Aslan karakterine hayat veren Doğan Bayraktar diziye veda etti. Diziye üçüncü sezonda dahil olan Aslan Aslanbey karakteri, Miran Aslanbey’in kuzeniydi. Miran ile başından bu yana anlaşamayan Aslan, reytinglerde belirgin bir yükseliş yaşanmasını sağlamıştı.

Hercai Doğan Bayraktar kimdir?

8 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya gelen Bayraktar, Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık bölümünden mezun olmuştur. 2015’de Best Model of Turkey yarışmasında derece almayı başaran Bayraktar, ilk oyunculuk deneyimini Savaşçı dizisiyle yaşamıştır.



Son Güncelleme: 27.11.2020 20:20
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Anahtar Kelimeler:
HercaiAslanDoğan Bayraktar
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