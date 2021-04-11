Hercai 67. Bölüm tek parça izle - 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm

Atv’de yayınlanan Hercai dizisinin 67.bölümü 11 Nisan Pazar günü ekranlara geldi.
Hercai son bölüm
Umut , Füsun’un adamları tarafından kaçırılmıştır. Reyyan ve Miran bu duruma çok üzülmüştür. Miran ise kararlı bir şekilde oğlunu eve döndürmeyi kendine söz verir. Füsun’un karşısına çıkarak ne istediğini sorar. Füsun iise bu teklife şaşırmıştır. Fakat oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut’u kendi yöntemleriyle almaya çalışır. Miran’a kim yardım ediyor?
Hercai 66.bölüm
Dizinin 67.bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 11.04.2021 22:17