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Hercai 67. Bölüm tek parça izle - 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm

Hercai'nin 67.bölümü 11 Nisan akşamı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Umut'la ilgili gelişmeler yaşandı. Seyirciler Umut'a ne olacağını merak etmektedir. Umut'a ne olacak? Dizinin yeni bölümü nefesleri keseceğe benziyor. Bu haberimizde Hercai'de neler olduğunu aktardık. İşte 67.bölüm ile ilgili detaylar...

11 Nisan 2021 Pazar 22:17
Hercai 67. Bölüm tek parça izle - 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm
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Atv’de yayınlanan Hercai dizisinin 67.bölümü 11 Nisan Pazar günü ekranlara geldi.

Hercai son bölüm

Umut , Füsun’un adamları tarafından kaçırılmıştır. Reyyan ve Miran bu duruma çok üzülmüştür. Miran ise kararlı bir şekilde oğlunu eve döndürmeyi kendine söz verir. Füsun’un karşısına çıkarak ne istediğini sorar. Füsun iise bu teklife şaşırmıştır. Fakat oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut’u kendi yöntemleriyle almaya çalışır. Miran’a kim yardım ediyor?

Hercai 66.bölüm

Şadoğulları aldıkları haberle perişan olmuşlardır. Miran kendini çıkmazda hissetmektedir. Bu durumdan çıkmak için çabalamaktadır. Desteği ise beklemediği birinden alır. Azize ve Nasuh arasında gerilim artar. Zehra, oğlu Umut için ayakta kalmaya çalışır. Hazar’ı kim vurdu? Reyyan ölecek mi?

Dizinin 67.bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/webtv/hercai/bol




Son Güncelleme: 11.04.2021 22:17
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Anahtar Kelimeler:
HercaiHercai 67.bölümATV
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