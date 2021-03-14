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Hercai 63. bölüm izle - 14 Mart Pazar ATV Hercai son bölüm canlı izle

Hercai 63.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 14 Mart Pazar ATV Hercai son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

14 Mart 2021 Pazar 22:15
Hercai 63. bölüm izle - 14 Mart Pazar ATV Hercai son bölüm canlı izle
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 63.bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin 14 Mart Pazar akşamı yayınlanacak bölümü merakla bekleniyor.

Hercai 62.bölümde neler oldu?

Reyyan, aldığı kararın ardından işleri yerine koymak için işe koyuldu. Kız çocuklarını okutmak isteyen Umut Şadoğlu Vakfı’nın çalışmaya başlaması, aile içindeki sorunların bitmesi ve düşmanlıkların artık son bulması için planlar yapıldı.

Ailenin birinci hedefi Umut’a güzel bir aile ortamı bırakmaktır. Şirketle ilgili bazı anlaşmazlıklar nedeniyle Fırat ve Miran karşı karşıya gelir. Miran bir yandan da karısının huzursuz olması nedeniyle onu rahatlatmak için uğraşır. Bu gelişmelerin yanı sıra Hazar, Azize’den gitmesini istedi. Azize bu teklife bir şart koydu. Tüm yaşananlarla birlikte Dilşah’ta Reyyan’dan kurtulmak için plan yapar. Vakıf adına bir yemek düzenlenir ve bu yemekte Dilşah’ın ortaya attığı belge Reyyan’ı zora sokar.

Hercai 62.bölüm tek parça izlemek için TIKLAYINIZ

Hercai konusu nedir?

Midyat’ın en büyük ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan’ın yıllar önce anne ve babası öldürülmüştür. Reyyan anne babasının intikamı için Midyat’a gelir. Ancak Midyat’ta onu imkansız bir aşk beklemektedir.

Hercai dizisinin başrollerinden Akın Akınözü, Ebru Şahin ikilisi yer almaktadır. Dizide bu ikiliye Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök gibi isimler eşlik etmektedir.

Hercai dizisi 14 Mart Pazar akşamı saat 20:00’de 63.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hercai 63.bölüm canlı izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 14.03.2021 22:15
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HercaiDiziATVCanlı İzle
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