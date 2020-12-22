Hercai 25 Aralık Cuma neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

2018 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin yayın günü değişti. Cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda, Ramo ve Arka Sokaklar dizileriyle yarışını kaybeden Hercai dizisi, yapım ekibi tarafından Pazar gününe alındı. Kısa süre önce yayınlanmaya başlayan Maria ile Mustafa dizisi, beklenen reytingi veremeyerek final yapıyor. 27 Aralık Pazar gününden itibaren Hercai dizisi, final yapan Maria ile Mustafa dizisinin yerine yayınlanacak.

Hercai yayın günü neden değişti?

Hercai 25 Aralık Cuma neden yok?

Başrollerindeve’nün yer aldığı Hercai dizisi bundan böyle Pazar akşamları ekrana gelecek. Dizinin yayın gününün değişmesinin başlıca iki nedeni bulunuyor. Bunlardan biri kanalın yeni ve yüksek bütçeli projesi ‘Maraşlı’nın ekranlara gelecek olması. Diğeri ise Hercai’nin senaryosunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle izleyicinin artık diziden vazgeçerek izlemeyi bırakması, bunun da reytingleri düşürmesi. Kanal, artık Hercai dizisinin reklam gelirlerinden para kazanamadığı için dizinin yayın gününü değiştirme kararı aldı. Hercai Total’de 5 ve üzeri reyting alırken, üniversite mezunlarının oluşturduğu AB grubunda ise 2 reyting alıyor. Yani üniversite eğitimi almış kişiler neredeyse Hercai dizisini izlemiyor.

Hercai dizisinin 25 Aralık Cuma akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Hercai’nin yeni bölümü yeni yıl arasından sonra izleyici ile yeniden buluşacak. Yeni bölümün 3 Ocak 2021 günü yayınlanması bekleniyor.