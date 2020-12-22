Hercai 25 Aralık Cuma neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

2018 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin yayın günü değişti. Cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda, Ramo ve Arka Sokaklar dizileriyle yarışını kaybeden Hercai dizisi, yapım ekibi tarafından Pazar gününe alındı. Kısa süre önce yayınlanmaya başlayan Maria ile Mustafa dizisi, beklenen reytingi veremeyerek final yapıyor. 27 Aralık Pazar gününden itibaren Hercai dizisi, final yapan Maria ile Mustafa dizisinin yerine yayınlanacak.
Hercai yayın günü neden değişti?
Hercai 25 Aralık Cuma neden yok?
Hercai dizisinin 25 Aralık Cuma akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Hercai’nin yeni bölümü yeni yıl arasından sonra izleyici ile yeniden buluşacak. Yeni bölümün 3 Ocak 2021 günü yayınlanması bekleniyor.
Son Güncelleme: 22.12.2020 19:15