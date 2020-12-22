İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze...

Hercai 25 Aralık Cuma neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 25 Aralık Cuma günü neden olmadığı ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm tarihi ortaya çıktı.

22 Aralık 2020 Salı 19:15
Hercai 25 Aralık Cuma neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

2018 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin yayın günü değişti. Cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda, Ramo ve Arka Sokaklar dizileriyle yarışını kaybeden Hercai dizisi, yapım ekibi tarafından Pazar gününe alındı. Kısa süre önce yayınlanmaya başlayan Maria ile Mustafa dizisi, beklenen reytingi veremeyerek final yapıyor. 27 Aralık Pazar gününden itibaren Hercai dizisi, final yapan Maria ile Mustafa dizisinin yerine yayınlanacak.

Hercai yayın günü neden değişti?

Başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün yer aldığı Hercai dizisi bundan böyle Pazar akşamları ekrana gelecek. Dizinin yayın gününün değişmesinin başlıca iki nedeni bulunuyor. Bunlardan biri kanalın yeni ve yüksek bütçeli projesi ‘Maraşlı’nın ekranlara gelecek olması. Diğeri ise Hercai’nin senaryosunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle izleyicinin artık diziden vazgeçerek izlemeyi bırakması, bunun da reytingleri düşürmesi. Kanal, artık Hercai dizisinin reklam gelirlerinden para kazanamadığı için dizinin yayın gününü değiştirme kararı aldı. Hercai Total’de 5 ve üzeri reyting alırken, üniversite mezunlarının oluşturduğu AB grubunda ise 2 reyting alıyor. Yani üniversite eğitimi almış kişiler neredeyse Hercai dizisini izlemiyor.

Hercai 25 Aralık Cuma neden yok?

Hercai dizisinin 25 Aralık Cuma akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Hercai’nin yeni bölümü yeni yıl arasından sonra izleyici ile yeniden buluşacak. Yeni bölümün 3 Ocak 2021 günü yayınlanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 22.12.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HercaiEbru ŞahinAkın AkınözüATVCumaPazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor

Popüler Haberler

Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor, Valide Atik Hastanesi nerede?
Noel bayramı nedir, neden kutlanır? Noel demek yılbaşı demek midir? Hıristiyanların bayramı Christmas hakkında bilgiler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emin karakterini Onur Şan canlandırıyor
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı kitaba göre finali nasıl bitiyor? Madalyonun İçi kitabı ile arasındaki farklar
Kontrol ve otomasyon mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Masumlar Apartmanı Han, geceleri neden çöp karıştırıyor? Han'ın hastalığı ne?
2020 Yılbaşı hindisi fiyatları ne kadar?
Masterchef Junior ne zaman başlıyor? Programın platformu belli oldu!£
S 400 teknik özellikleri nedir? S400 hava savunma sisteminin özellikleri
Çukur Şenol öldü mü? Erman Cihan diziden neden ayrıldı?
Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Kuruluş Osman Boran kimdir? Gerçek adı nedir? Yiğit Uçan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Öğretmen adaylık kaldırma sınavı (AKS) için yeni tarih belli oldu!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray hakkında bilgiler
Baraj dizisinde Meryem karakterine Kübra Dilara hayat veriyor
Baraj dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Baraj dizisi final tarihi belli oldu mu?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kimlik kaybedildiğinde ne yapılmalı? Kayıp kimlik ücreti ve yenileme ücretleri 2020
Masumlar Apartmanı dizisi Esat karakteri kimdir? Uğur Uzunel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.