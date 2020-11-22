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Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası

Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 22 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 22:09
Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
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Hepsi Benim Yarışması Başvuru Formu, Nasıl Katılırım?

Hepsi Benim Programı Fox TV ekranında görüntülenecek. Çağla Şikel'in sunduğu yarışma programı başvuru formuna resmi Fox TV web sitesinden erişebilirsiniz. Hepsi Benim yarışma başvuru formunda bazı sorular sorulacak ve kişisel bilgiler vermeniz istenecektir. Başvuru formundaki soruları doğru cevapladıysanız, başvuru formunu iletmeniz halinde başvurunuz kabul edilecek ve en kısa sürede yarışmaya katılacaksınız.

Hepsi Benim başvuru formunda fotoğrafınızı, adınızı, soyadınızı, kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Başkalarıyla rekabet etmekten hoşlanır mısınız, harcamalarınızı başkalarıyla tartışıyor musunuz? Satın almış olduğunuz en pahalı ürün, ürünün fiyatı veya kalitesi mi daha önemlidir, almak istediğiniz ama alamadığınız bir ürün var mı, Takım arkadaşınızı tanımlayın, hayalleriniz, Hayatınızı değiştirmek istiyor musunuz? Gibi soruları cevaplayıp başvuru formunu gönderdiyseniz yakında ekranlarda olursunuz.

Hepsi Benim Yarışması Formatı, Hepsi Benim Nasıl Bir Yarışma


Çağla Şikel'in ev sahipliği yapacağı Hepsi Benim yarışması için başvuru formu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Hepsi Benim programı Fox TV'de oynanacak. Provizyon Medya tarafından yapılan Hepsi Benim yarışması Hepsiburada sponsorluğu eşliğinde yayınlandı. İlk tanıtım fragmanında herkesin merakını çeken Hepsi Benim yarışmasında ürün ve aksesuarların fiyatlarının tahmin edilmesi istendi.

Yarışma planında hayatın hemen her alanında kullanılan ürünlerin fiyatlarını tahmin ederek katılımcılardan ürünlerin fiyatlarını bulmalarını isteyen programda doğru tahminlerde bulunan kişiler rakiplerini geride bırakarak kazanacaktır. Her bölüm, dinamik ve eğlenceli bir yarışma planı olan Hepsi Benim yarışmasının beş ayrı aşamasından oluşacak ve çiftin son aşamadaki başarılı yarışması onlara büyük ödülü kazandıracak. Katılımcılar, şaşırtıcı etaplar ve ödüllerle oldukça eğlenceli bir yarışma olacak.

Hepsi Benim Yarışması Büyük Ödül Nedir?

Hepsi Benim yarışma programındaki büyük ödül nedir? Hepsiburada hediye çeki, Hepsi Benim yarışmasının tüm aşamalarını tamamlayan ve diğer rakiplerini geride bırakan yarışmacıların büyük ödülüdür. Yakında bir hediye çeki limiti açıklayacağız. Büyük ödül hepinizi memnun edecek. Hepsi Benim Fox TV ve Hepsiburada platformunda yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 22:09
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Çağla ŞikelYarışmaHepsi BenimFox Tv
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