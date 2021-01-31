İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 31 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimize göz aratak Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 22:15
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Takip Et:

Hepsi Benim Yarışması Başvuru Formu, Nasıl Katılırım?

Hepsi Benim Programı Fox TV ekranında görüntülenecek. Çağla Şikel'in sunduğu yarışma programı başvuru formuna resmi Fox TV web sitesinden erişebilirsiniz. Hepsi Benim yarışma başvuru formunda bazı sorular sorulacak ve kişisel bilgiler vermeniz istenecektir. Başvuru formundaki soruları doğru cevapladıysanız, başvuru formunu iletmeniz halinde başvurunuz kabul edilecek ve en kısa sürede yarışmaya katılacaksınız.

Hepsi Benim başvuru formunda fotoğrafınızı, adınızı, soyadınızı, kimlik bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Başkalarıyla rekabet etmekten hoşlanır mısınız, harcamalarınızı başkalarıyla tartışıyor musunuz? Satın almış olduğunuz en pahalı ürün, ürünün fiyatı veya kalitesi mi daha önemlidir, almak istediğiniz ama alamadığınız bir ürün var mı, Takım arkadaşınızı tanımlayın, hayalleriniz, Hayatınızı değiştirmek istiyor musunuz? Gibi soruları cevaplayıp başvuru formunu gönderdiyseniz yakında ekranlarda olursunuz.

Hepsi Benim Yarışması Formatı, Hepsi Benim Nasıl Bir Yarışma

Çağla Şikel'in ev sahipliği yapacağı Hepsi Benim yarışması için başvuru formu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Hepsi Benim programı Fox TV'de oynanacak. Provizyon Medya tarafından yapılan Hepsi Benim yarışması Hepsiburada sponsorluğu eşliğinde yayınlandı. İlk tanıtım fragmanında herkesin merakını çeken Hepsi Benim yarışmasında ürün ve aksesuarların fiyatlarının tahmin edilmesi istendi.

Yarışma planında hayatın hemen her alanında kullanılan ürünlerin fiyatlarını tahmin ederek katılımcılardan ürünlerin fiyatlarını bulmalarını isteyen programda doğru tahminlerde bulunan kişiler rakiplerini geride bırakarak kazanacaktır. Her bölüm, dinamik ve eğlenceli bir yarışma planı olan Hepsi Benim yarışmasının beş ayrı aşamasından oluşacak ve çiftin son aşamadaki başarılı yarışması onlara büyük ödülü kazandıracak. Katılımcılar, şaşırtıcı etaplar ve ödüllerle oldukça eğlenceli bir yarışma olacak.

Hepsi Benim Yarışması Büyük Ödül Nedir?

Hepsi Benim yarışma programındaki büyük ödül nedir? Hepsiburada hediye çeki, Hepsi Benim yarışmasının tüm aşamalarını tamamlayan ve diğer rakiplerini geride bırakan yarışmacıların büyük ödülüdür. Yakında bir hediye çeki limiti açıklayacağız. Büyük ödül hepinizi memnun edecek. Hepsi Benim Fox TV ve Hepsiburada platformunda yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 22:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çağla ŞikelYarışmaHepsi BenimFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Şef Ahmet Dede kimdir? Ahmet Dede Nusret’e ne söyledi?
Corona karantina günlerinde izlenecek 10 film
TOKİ Maraş Dulkadiroğlu çekilişi kura sonuçları açıklandı!
28 Şubat 2020 Cuma fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
TOKİ Erzincan Kemaliye kura çekilişi sonucu hak sahipleri belli oldu
Evlere ek iş imkanı sağlayan Türkiye geneli fabrikalar
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
PTTAVM nedir, nasıl çalışıyor? PTTAVM nasıl alışveriş yapılır, sipariş nasıl verilir?
Engelli konut kredisi nedir? Engelli konut kredisine başvuru şartları 2021
Survivor 2021 18. bölüm fragmanı 1 Şubat 2021 Pazartesi
TRT 2 Şubat 2021'de yayınlanacak sinema filmleri neler? TRT 2'de hangi filmler yayınlanacak? 28 günde 28 film geliyor
Kefaret dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.