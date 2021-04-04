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Hep Yek 2 filmi nerede çekildi? Hep Yek 2 filminin konusu ve oyuncuları

Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren ve izleyenleri güldüren komedi filmi Hep Yek 2 merak ediliyor. Film severler, Hep Yek 2 filmi nerede çekildi? Hep Yek 2 konusu nedir? Hep Yek 2 oyuncuları kimlerdir? soruları araştırılıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 20:27
Hep Yek 2 filmi nerede çekildi? Hep Yek 2 filminin konusu ve oyuncuları
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2016 yılında vizyona giren ve yapımcılığı Bilal Kalyoncu tarafından yapılan Hep Yek filmi merak ediliyor. Yönetmenliği Orçun Benli tarafından üstlenen yapım son zamanlarda gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak ediliyor. 

Hep Yek 2 filmi nerede çekildi?

 

2016 yılında çekimleri tamamlanan Hep Yek 2 filmi 13 Ocak 2017 tarihinde vizyona girmiştir. Çekimleri 2 farklı şehirde yapılan filmin ana çekimleri İstanbul ve Kırklareli’nde yapılmışır. 

Hep Yek 2 filmi konusu nedir?

 

İlk filmin devamı niteliğinde ki Hep Yek 2 filminde Gürkan arve Altan, Cevat Bakır’ın eline düşmektedir. Şahin'in ölümünden sorumlu olan Cevat ikiliyi tek bir şartla affedeceğini söyler. Belirlediği şart ise Şahin’in cesedini ortadan kaldırmaktır. Ikili sakarlıkları ile ortalığı daha fazla karıştırmaktadır. 

Hep Yek 2 filmi oyuncuları

 

Gürkan Uygun 
Gökhan Yıkılkan 
İnan Ulaş Torun 
Mehmet Ali Kaptanlar 
Ali Düşenkalkar 
Sefa Zengin 

Coşkun Göğen 
Ali Düşenkalkar 
Tuna Orhan 
Ali Çatalbaş 
Deniz Uğur 
Cenk Ertan 
Nihan Balyalı 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:27
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Hep Yek 2Nerede çekildiKonusuOyuncuları
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