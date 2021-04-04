Hep Yek 2 filmi nerede çekildi? Hep Yek 2 filminin konusu ve oyuncuları

2016 yılında vizyona giren ve yapımcılığı Bilal Kalyoncu tarafından yapılan Hep Yek filmi merak ediliyor. Yönetmenliği Orçun Benli tarafından üstlenen yapım son zamanlarda gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak ediliyor.

Hep Yek 2 filmi nerede çekildi?

2016 yılında çekimleri tamamlanan Hep Yek 2 filmi 13 Ocak 2017 tarihinde vizyona girmiştir. Çekimleri 2 farklı şehirde yapılan filmin ana çekimleri İstanbul ve Kırklareli’nde yapılmışır.

Hep Yek 2 filmi konusu nedir?

İlk filmin devamı niteliğinde ki Hep Yek 2 filminde Gürkan arve Altan, Cevat Bakır’ın eline düşmektedir. Şahin'in ölümünden sorumlu olan Cevat ikiliyi tek bir şartla affedeceğini söyler. Belirlediği şart ise Şahin’in cesedini ortadan kaldırmaktır. Ikili sakarlıkları ile ortalığı daha fazla karıştırmaktadır.

Hep Yek 2 filmi oyuncuları