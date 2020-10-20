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Hem Kadın Hem Anne Programı başvuru formu ve iletişim bilgileri

Kanal D’nin yeni programı Hem Kadın Hem Anne izleyicilerden tam not aldı. İzleyiciler Hem Kadın Hem Anne programı başvuru formu ve iletişim bilgilerini araştırmaya başladı.

20 Ekim 2020 Salı 19:43
Hem Kadın Hem Anne Programı başvuru formu ve iletişim bilgileri
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Kanal D ekranlarının yeni programı Hem Kadın Hem Anne Cumartesi günleri sabah 07:30’da izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler yeni programa nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyor.

Hem Kadın Hem Anne programı başvuru formu

Programa katılmak için doldurulan başvuru formları çok önemlidir. Programlar genel olarak katılımcılarını başvuru formları üzerinden seçer. Başvuru formlarında sadece yarışmacılar değil, izleyiciler de seçilir. Programın yapımcıları doldurulan formları inceler ve kimin programa hangi pozisyonda katılacağına karar verir.


Formlarda başvuru yapan kişilerin kişisel bilgileri ile iletişim bilgilerinin yanı sıra programa özel sorularda yöneltilir. Bu soruların en doğru şekilde cevaplanması gerekmektedir.

Hem Kadın Hem Anne programı başvuru formunda neler yer alır?

Hem Kadın Hem Anne programına başvuru yapmak isteyenler programın resmi sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşabiliyor. Başvuru formunda istenen bilgiler ise şu şekildedir;

  • Kişinin ad ve soyadı
  • Kişinin yaşının ne olduğu belirtilmelidir. Reşit olan kişiler başvuru yapabilirken yaş aralığına göre adaylar değerlendirilir.
  • Başvuru yapan kişinin ikametgah bilgileri.

Yukarıdaki bilgilerin dışında programa özel soruları sorulmaktadır.

Hem Kadın Hem Anne programına başvuru yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Başvuru formu doldurulurken istenilen bilgileri özellikle kişisel ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılması gerekmektedir. Bunun dışında formda sizden özel hayatınızla ilgili bilgileri yazmanız istenecektir. Bu bilgilerde yarışmaya uygun olmayan özelliklere sahip olan kişiler yapımcı tarafından elenir ve davet edilmez.



Son Güncelleme: 20.10.2020 19:43
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Kanal DProgram
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