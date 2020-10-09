Hem Kadın Hem Anne adlı programın formatı nedir? Sunuculuğunu üstlenen İpek Dağıstanlı kim?

Hem Kadın Hem Anne Programı Nasıl Olacak:
Yakın bir zamanda ekranlara gelecek olan program okul öncesi dönemdeki çocuklar hakkında olacak. Okul öncesi çocukların ruh hallerinin nasıl değerlendirilmesi ve neler yapılması hakkında bilgilendirmeler verecek olan programın 10 Ekim Cumartesi günü ekranlara saat 7.30’ da gelmesi bekleniyor. Aile bireyleri ve çocukları ile olan iletişim ve ilişkileri inceleyecek, aile olmak hakkında ve okul öncesi çocuklara uygulanan yanlış eğitim ve öğretim konuları hakkında yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldıracak. Sosyal medyada bolca abonesi bulunmakta olan İpek Dağıstanlı, programın formatında bolca sitcomlar bulunduracak ve eğlendirirken bilgilendirecek. Uzman konukları ile birlikte ise güzellik, eğitim, kilo verme gibi konulara değinecektir.