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Hem Kadın Hem Anne adlı programın formatı nedir? Sunuculuğunu üstlenen İpek Dağıstanlı kim?

Hem Kadın Hem Anne adlı program 10 Ekim Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Programın formatının ne olduğu ve neleri içereceği, sunuculuğunu yapacak olan İpek Dağıstanlı' nın kim olduğu gibi soruların detaylı cevabını haberimizden bulabilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 20:34
Hem Kadın Hem Anne adlı programın formatı nedir? Sunuculuğunu üstlenen İpek Dağıstanlı kim?
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Kanal D ekranlarında yakın bir zamanda yayınlanmaya başlayacak Hem Kadın Hem Anne adlı programda sunucu olarak İpek Dağıstanlı bulunuyor. İpek Dağıstanlı’ nın mesleği okul öncesi öğretmenlik ve aile koçluğudur. Düzenlediği seminerler aracılığı ile ebeveyn koçluğu ve çocuk yetiştirme hakkında insanları bilgilendirmektedir. Sizde İpek Dağıstanlı’ nın yaptığı konuşmalardan yararlanmak için İpek Dağıstan’ lının Youtube kanalına abone olabilir ve çocuğunuz ile ilgili yetiştirme bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Hem Kadın Hem Anne Programı Nasıl Olacak:

Yakın bir zamanda ekranlara gelecek olan program okul öncesi dönemdeki çocuklar hakkında olacak. Okul öncesi çocukların ruh hallerinin nasıl değerlendirilmesi ve neler yapılması hakkında bilgilendirmeler verecek olan programın 10 Ekim Cumartesi günü ekranlara saat 7.30’ da gelmesi bekleniyor. Aile bireyleri ve çocukları ile olan iletişim ve ilişkileri inceleyecek, aile olmak hakkında ve okul öncesi çocuklara uygulanan yanlış eğitim ve öğretim konuları hakkında yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldıracak. Sosyal medyada bolca abonesi bulunmakta olan İpek Dağıstanlı, programın formatında bolca sitcomlar bulunduracak ve eğlendirirken bilgilendirecek. Uzman konukları ile birlikte ise güzellik, eğitim, kilo verme gibi konulara değinecektir.



Son Güncelleme: 09.10.2020 20:34
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