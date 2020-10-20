İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Helstrom dizi konusu ve oyuncuları - Hulu Helstrom 2.sezon ne zaman?

Marvel evreninin yeni dizisi Helstrom ilk sezonuyla vizyona girdi. Dizi büyük beğeni kazanırken izleyiciler Helstrom dizi konusu ve oyuncuları ile Hulu Helstrom 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorularını araştırmaya başladı.

20 Ekim 2020 Salı 19:24
Helstrom dizi konusu ve oyuncuları - Hulu Helstrom 2.sezon ne zaman?
Takip Et:

Marvel evreninin merakla beklenen dizisi Helstrom’un konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Paul Zbyszewski’nin çizgi romanından hazırlanan dizi online dizi film platformu Hulu üzerinden yayınlandı.

16 Ekim’de yayınlanan dizi büyük beğeni kazandı. Dizide ölümcül bir seri katilin ailesi ve çocuklarının yaşadıkları anlatılıyor. Diziyle birlikte Marvel Disney Plus ile olan birlikteliğini güçlendirmeye başladı. Ancak dizinin anlaşması önceden yapıldı ve bu nedenle Hulu platformu üzerinden yayınlandı. Dizi IMDB kullanıcılarından 6.7 puan aldı.

Helstrom konusu

Gerilim ve gizem dolu dizide bir seri katilin çocuklarının hayatları anlatılıyor. Çocuklardan Daimon ve Ana Helstrom aile yapısının sorunlu olması sonucu kötü bir çocukluk geçirmektedir. Ancak iki kardeşin üstün yetenekleri vardır. Çocuklar üstün yeteneklerini kötülükle mücadele için kullanmaya çalışacaklar.

Helstrom oyuncuları ve karakterleri

Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Tom Austen – Damon Helstrom

Sydney Lemmon – Ana Helstrom

Elizabeth Marvel – Victoria Helstrom


Ariana Guerra – Gabriella Rosetti

Haziran Carryl – Dr. Louise Hastings

Robert Wisdom – Caretaker

Alain Uy – Chris Yen

Daniel Cudmore – Keith Spivey

Trevor Roberts – Father Joshua Crow

Erica Tremblay – Young Ana

Nolan Hupp – Young Daimon




Son Güncelleme: 20.10.2020 19:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HuluDiziHelstrom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?

Popüler Haberler

Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Günlük burç yorumları 21 Ekim 2020 Çarşamba Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?
Çocukluk dizi oyuncusu Hanife kimdir? Nihal Menzil hakkında bilgiler
Hem Kadın Hem Anne Programı başvuru formu ve iletişim bilgileri
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan hakkında bilgiler
ATV EDHO yeni sezonda Doğan Baba olacak mı? Ali Sürmeli geri gelecek mi, ayrıldı mı?
Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gerçek adı nedir? Yavuz Sepetçi hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Uğur Uzunel kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisindeki Canan karakteri Kimdir? Feri Baycu Güler dizideki rolü ve hayatı
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Devlet Memurlarının ek iş yapması yasak mıdır? Hangi durumlarda ek iş yapabilirler?
Bim'de satılan Volta VT1 scooter inceleme ve kullanıcı yorumları
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Pandemi Yardımı son naşvuru yarihine zamans, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
TC kimlik no ile kimlik bilgilerine bakma, ad soy isim ile kimlik noyu öğrenme
Kahve dükkanı bayilik maliyeti 2020
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer doğum tarihi
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa Gonca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğba Tutuğ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.