Helstrom dizi konusu ve oyuncuları - Hulu Helstrom 2.sezon ne zaman?

Marvel evreninin merakla beklenen dizisi Helstrom’un konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Paul Zbyszewski’nin çizgi romanından hazırlanan dizi online dizi film platformu Hulu üzerinden yayınlandı.

16 Ekim’de yayınlanan dizi büyük beğeni kazandı. Dizide ölümcül bir seri katilin ailesi ve çocuklarının yaşadıkları anlatılıyor. Diziyle birlikte Marvel Disney Plus ile olan birlikteliğini güçlendirmeye başladı. Ancak dizinin anlaşması önceden yapıldı ve bu nedenle Hulu platformu üzerinden yayınlandı. Dizi IMDB kullanıcılarından 6.7 puan aldı.

Helstrom konusu

Gerilim ve gizem dolu dizide bir seri katilin çocuklarının hayatları anlatılıyor. Çocuklardan Daimon ve Ana Helstrom aile yapısının sorunlu olması sonucu kötü bir çocukluk geçirmektedir. Ancak iki kardeşin üstün yetenekleri vardır. Çocuklar üstün yeteneklerini kötülükle mücadele için kullanmaya çalışacaklar.

Helstrom oyuncuları ve karakterleri

Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Tom Austen – Damon Helstrom

Sydney Lemmon – Ana Helstrom

Elizabeth Marvel – Victoria Helstrom

Ariana Guerra – Gabriella Rosetti

Haziran Carryl – Dr. Louise Hastings

Robert Wisdom – Caretaker

Alain Uy – Chris Yen

Daniel Cudmore – Keith Spivey

Trevor Roberts – Father Joshua Crow

Erica Tremblay – Young Ana

Nolan Hupp – Young Daimon