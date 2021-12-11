Help filmi yakın zamanda vizyona girdi. Hayatımızı sarsan koronavirüs salgını ile ilgili olan filmin konusu araştırılmaktadır. Help filminin konusu nedir?

Help filmi

Help, bu son zamanlarda yayınlandı .Hayatımızın acılı zamanlarını yansıtan oldukça şok edici bir hikaye işledi. Ve filmin hikayesi İngiltere'de geçmektedir. Sahne önce salgından önceki hayata odaklanıyor.

Bu hayatta, Comer rol için Sarah ile görüşmeye gitti ve huzurevinin bir çalışanı oldu. Patronla tanışması sert olmasına rağmen, bir huzurevinde Tony (Stephen Graham) adında bir adam için çalışmayı planlıyor. Huzurevinde bunama hastalarından yürüyemeyenlere, elleri tutmayanlardan bağıranlara kadar Sarah'nın ruh hali ile ortam yumuşamaya başlar. Küçük kızın tatlı tavrı birçok hastaya iyi geldiği için Sarah evindeki depresif atmosferden uzak kaldığı için çok mutludur.

Jack Thone tarafından yazılan film, Sarah ile ihtiyacı olan kişi arasındaki tatlı sohbeti sürdürürken, radyoda COVID isimli bir haber duyulacak. Çok sıradan ve gereksiz gelen bu tür haberlerle karşılaşmak hiç umursama konusu olmaz. Ancak her geçen gün vaka ve ölüm sayılarının arttığını gösteriyor.

Huzurevi yöneticisinin önerdiği bazı kapatma düzenlemeleri nedeniyle hasta yakınları ile görüşemedi. Odasından çıkamadığı için nefes alma güçlüğüne itildi. Yönetici "Sizi düşünmeliyim" demekte haklı olsa da virüs her zamanki gibi binaya girdi. Her geçen gün hastalık ve ölüm sayısı artıyor. Bu sırada Sarah büyük bir savaş verir. Filmin mutlaka izlenmesi gerekir. Filmin IMDb puanı 8,4’tür.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunmaktadır;

Jodie Comer – Sarah

Stephen Graham – Tony

Ian Hart – Steve

Cathy Tyson – Polly

Lesley Sharp – Gaynor

Sue Johnston – Gloria

Angela Griffin – Tori

Andrew Schofield – Bob

John Smeathers – Bill