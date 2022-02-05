Helin Avşar kimdir, nerede doğmuştur? Helin Avşar evli mi? Helin Avşar kaç yaşında?

Helin Avşar kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Helin Avşar’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Helin Avşar kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Helin Avşar’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Helin Avşar aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

İsviçre’de eğitim alan Helin Avşar, Emral ve Celal Avşar çiftinin kız çocuğudur. 2 Kasım 1980 tarihinde dünyaya gelen Helin AvşarAvşar’la kardeştir. Ankara’da doğmuştur aslen Ardahanlıdır.

2005 yılında Hababam Sınıfı Askerde yapımında yer aldı. 2012 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Trophy Türk isimli programı Ertem Şener’le beraber sunaya başlamıştır.