Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 10 Kasım Hekimoğlu neden yayınlanmadı, dizi biti mi?

Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve sevilen yapımlar arasında yer alan Hekimoğlu dizisinin 10 Kasım tarihinde yayınlanması gereken bölümünün neden yayınlanmayacağı merak edilenler arasında yer aldı. Kanal D’nin yayın akışına bakıldığında normal şartlar altında 10 Kasım gününde 25. Bölümü ile ekranlara gelmesi gereken dizinin akışta yer almadığı görüldü.

Hekimoğlu 10 Kasım’da Neden Yok?

Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu’nun 10 Kasım tarihinde yayınlanmayacağı ifade edildi. Bunun nedeni olarak ise Hekimoğlu dizi setinde COvid-19 vakası tespit edilmesi olarak öne sürüldü. Dizinin başrol oyuncusu Timuçin Esen’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte kendisi karantina altına girdi. Dizinin en önemli oyuncusunun karantinaya girmesiyle birlikte çekimler de tamamlanamadı. Buna bağlı olarak dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü de bir sonraki haftaya kaldı.

Timuçin Esen’in karantinaya alınmasıyla birlikte ekipte tedbir amacıyla kendini izole edenler de çok oldu. Bu yüzden ekibin hemen hemen yarısı çekimlere katılamadığı için yeni bölüm çekimleri sonraya kaldı. Dizinin yeni bölümü 17 Kasım tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanacak.