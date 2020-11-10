Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 10 Kasım Hekimoğlu neden yayınlanmadı, dizi biti mi?

Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşan ve sevilen yapımlar arasında yer alan Hekimoğlu dizisinin 10 Kasım tarihinde yayınlanması gereken bölümünün neden yayınlanmayacağı merak edilenler arasında yer aldı. Kanal D’nin yayın akışına bakıldığında normal şartlar altında 10 Kasım gününde 25. Bölümü ile ekranlara gelmesi gereken dizinin akışta yer almadığı görüldü.
Hekimoğlu 10 Kasım’da Neden Yok?
Timuçin Esen’in karantinaya alınmasıyla birlikte ekipte tedbir amacıyla kendini izole edenler de çok oldu. Bu yüzden ekibin hemen hemen yarısı çekimlere katılamadığı için yeni bölüm çekimleri sonraya kaldı. Dizinin yeni bölümü 17 Kasım tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Son Güncelleme: 10.11.2020 17:15