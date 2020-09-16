Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!

Yeni sezon heyecanına başlayan Kanal D dizisi Hekimoğlu’nda 17. bölüm 15 Eylül 2020 günü izleyiciyle buluştu. Ateş’in itirafı etrafında şekillenen dizide, yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Selin ve Ateş arasındaki gerilimin arttığı bölümde, dizinin takipçileri birçok yeni şey öğrendi.
Hekimoğlu son bölümde neler oldu?
Selin ve Hekimoğlu arasında geçmişte yaşanan olaylar, ikilinin bir arada kalmaya başlamasıyla tekrar gün yüzüne çıkmaya başlar. Duygularını kontrol edemeyen ikili, geçmişi geride bırakamadıklarından birbirleriyle yüzleşmekten kaçarlar.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Hekimoğlu’nda Ateş ile hasta küçük kız çocuğu arasında yaşananlar konu olacak.
Son Güncelleme: 16.09.2020 15:43