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Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 17. bölümü ile birlikte izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide yaşanan gelişmeler nefes keserken, dizinin yeni bölüm fragmanı da paylaşıldı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:43
Hekimoğlu son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı!
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Yeni sezon heyecanına başlayan Kanal D dizisi Hekimoğlu’nda 17. bölüm 15 Eylül 2020 günü izleyiciyle buluştu. Ateş’in itirafı etrafında şekillenen dizide, yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Selin ve Ateş arasındaki gerilimin arttığı bölümde, dizinin takipçileri birçok yeni şey öğrendi.

Hekimoğlu son bölümde neler oldu?


Selin kocasının hastalığı için Hekimoğlu’nu ikna etmiştir. Hekimoğlu Selin’in kocasını tedavi etmek için muayene etmeye çağırır. Selin’in kocası Hekimoğlu ile karşı karşıya gelmemek için hasta olmadığını söyler ve Hekimoğlu’ndan bir nevi kaçar. Bu durum karşısında bir oyun kuran Hekimoğlu Selin’in kocasını hastaneye yatırır.

Selin ve Hekimoğlu arasında geçmişte yaşanan olaylar, ikilinin bir arada kalmaya başlamasıyla tekrar gün yüzüne çıkmaya başlar. Duygularını kontrol edemeyen ikili, geçmişi geride bırakamadıklarından birbirleriyle yüzleşmekten kaçarlar.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Hekimoğlu’nda Ateş ile hasta küçük kız çocuğu arasında yaşananlar konu olacak.




Son Güncelleme: 16.09.2020 15:43
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Anahtar Kelimeler:
HekimoğluSon BölümFragman
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