Yayınlandığı ilk sezonu ile birlikte izleyiciler tarafından tam not alan Hekimoğlu dizisi, yeni yayın sezonuna hazırlanıyor. İkinci sezon hazırlıklarına başlanan diziye yeni katılacak isimler de belli olmaya başladı. Başrolünde Timuçin Esen’in olduğu dizide usta oyuncuya Okan Yalabık, Ebru Özkan gibi isimler de yardım ediyor. 14 bölüm yayınlanan dizinin yeni sezonunda diziye Selin karakterinin geleceği kesinleşti. Ateş’in eski eşi rolünde diziye dahil olacak selin karakterini canlandıracak isim ise Belçim Bilgin oldu.

Hekimoğlu Selin kimdir?

Hekimoğlu Selin ve Ateş yeniden evlenecek mi?

Diziye Ateş’in eski karısı olarak dahil olan Selin, yıllar önce Ateş’ten boşanmış bir avukattır. Yeni bir evlilik yaparak kendisine yeni bir hayat kuran Selin’in kocası amansız bir hastalığa sahiptir. Ateş ile araları iyi olmamasına rağmen yeni eşi için Ateş ile bir araya gelecek olan Selin, eşi için Ateş’ten yardım isteyecektir. Ateş ise Selin’i unutamamıştır ve çoğu konuda ona karşı kırgındır.

Dr. House dizisinden uyarlanma olan Hekimoğlu dizisinin orijinal halinde de eski eş diziye dahil edilmiştir. O halinde Ateş ve Selin karakterinin herhangi bir yakınlaşması olmamıştır. Bu nedenle Hekimoğlu’nda da Selin ve Ateş’in yeniden evlenme gibi bir durumunun söz konusu olmayacağı düşünülüyor.

Hekimoğlu Selin ne zaman gidecek?

Yeni sezon ile birlikte diziye dahil olan Selin karakteri, dizide uzun soluklu bulunmayacak. 5 bölüm dizide bulunması planlanan karakterin 16. Bölüm ile birlikte ekranlarda olması bekleniyor.