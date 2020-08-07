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Hekimoğlu Selin Belçim Bilgin dizide kaç bölüm kalacak, ne zaman gidecek?

Hekimoğlu dizisinde 'Ateş'in eski eşi Selin kimdir, Selin ve Ateş yeniden evlenecek mi?' tartışmaları başladı. Belçim Bilgin, Hekimoğlu dizisine 5 bölüm konuk olacak.

07 Ağustos 2020 Cuma 09:23
Hekimoğlu Selin Belçim Bilgin dizide kaç bölüm kalacak, ne zaman gidecek?
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Belçim Bilgin televizyon ekranlarına Hekimoğlu dizisiyle dönüş yapacak. İlk sezonda 14 bölüm yayınlanan ve yeni sezona 15. bölümle giriş yapacak dizide Bilgin büyük bir sürpriz yaparak sevenleriyle buluşacak. Hekimoğlu dizisine 5 bölüm konuk oyuncu olarak dahil olacak Bilgin’in Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin Kurt karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Hekimoğlu Selin kimdir?

Selin Kurt, Ateş Hekimoğlu’nun eski eşidir. Başarılı avukat Selin’in yaşadığı geçimsizlik sebebiyle Hekimoğlu’ndan boşanmak zorunda kaldı. Selin ise şimdilerde evli ve çocukludur fakat Selin’in yeni eşi tanımlanamayan bir hastalığa yakalanmıştır.

Ateş, Selin’i unutamayıp yeni bir ilişkiye başlayamasa da Selin evlenmiş ve yeni bir aşka yelken açmıştır. Hekimoğlu’da kendisiyle geçinmenin zor bir iş olduğunun farkında olmasına karşın Selin’e içten içe kırgındır.

Selin’in yeni eşi ağır bir hastalıktan geçmektedir ve doktorlar adamın bu hastalığı için henüz bir tanı koyamamıştır. Selin gelmek istememesine rağmen eşini hayatta tutabilmek için Ateş’e başvuracaktır.

Hekimoğlu Selin ve Ateş aşkı mı başlayacak?


House MD dizisi orijinal versiyonu House MD dizisinde aynı sahneler yer almıştır. Gregory House’un eski eşi diziye dahil olmasına karşın evlilik yaşanmamıştır. Uyarlama dizide Ateş ile Selin arasında da evlilik söz konusu olmayacağı tahmin ediliyor.

 

Hekimoğlu Selin ne zaman gidecek?

Dizide Selin karakteri izleyicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Bilgin dizide yalnızca 5 bölüm rol alacak ve dizinin 21. bölümünde izleyicilere veda edecek.

 

 



Son Güncelleme: 07.08.2020 09:23
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