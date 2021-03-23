Hekimoğlu ne zaman final yapıyor? Hekimoğlu final tarihi belli oldu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, final kararı mı aldı? İzleyicisi tarafından merak edilen konu intenette en sık aranan başlıklardan oldu.

Reyting sonuçları güzel giden dizi bitme kararı ile gündeme geliyor. Dizinin hayranları bir açıklama yapılmasını bekliyor. Aldığımız habere göre, Mayısıs ayında Kanal D ekranlarına veda edileceği, gazeteci Birsen Altuntaş tarafından bildirildi.

Dizinin yapımını OJO Pictures'in üstlendiği ve başrollerini; Timuçin Esen,, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay oynuyor.

Dizi 50.bölüm ile yayınını bitirme kararı aldı. Tahmin edilen final zamanı 18 Mayısıs olduğu tahmin ediliyor.

Son 8 bölümü kalmasıyla Hekimoğlu her Salı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.