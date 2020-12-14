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Hekimoğlu Memoli ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'nin salı akşamları izleyicisi ile buluşan Hekimoğlu dizisinde baş karakterlerden birisi olan Memoli ölecek mi herkes merak ediyor. Memoli geçtiğimiz bölümler de amansız bir hastalığa yakalanmıştı dizinin hayranları Memoliye ne olacağını merak edip araştırıyor. Hekimoğlu dizisinin sıkı takipçileri kötü bir hastalıkla yüzleşen ve bu hastalıkla mücadele eden Memoli'nin durumunu merak ediyorlar.

14 Aralık 2020 Pazartesi 18:39
Hekimoğlu Memoli ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?
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Başladığı günden bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlunda ayrılık rüzgaralı esiyor. yapımın baş karakterlerinden olan Memoli, yaşamış olduğu rahatsızlık sebebi ile çok acılar çekiyor. Bunu gören ekip arkadaşları Memoliyi bu hastalıktan kurtarmak için çalışıyorlar.Bu üzücü olay yaşanırken Memolinin uzun senelerdir görmediği babası Salih geliyor.

Kanla D'nin başaldığı günden bu yana izlenen dizisi Hekimoğlu başrollerinde,Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ gibi deneyimli oyuncuların olduğu yapımda Mehmet Ali karakterinin yakalnadığı rahatsızlık dizinin takipçilerini üzdü. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın hayat verdiği "memoli" takma ismi ile bilinen Mehmet Ali çaresiz bir hastaıkla boğuşuyor. Bütün çalışma arkadaşları Memoli'nin bu hastalıktan kurtulması için çaba sarf ederlerken tam da bu anda yıllardır hiç görmediği babası salih bir andan ortaya çıkıyor. Son dönemler de reyting sıralamalrına takılan Hekimoğlu dizisin de Memoli'nin yakalandığı hastalığın sonucu şuan için bilinmiyor. Dizinin 29.bölüm tanıtımın da “Mehmet Ali bana ne kadar kızarsa kızsın onu kaldırırım. Ama bir anne babanın evladını son kez görecek olması, işte ona dayanamam ” sözleri bomba etkisi yaratırken izleyenler de “Memoli ölecek mi? algısı yarattı.Mehmet Ali karakterinin projedeki durumunu hep beraber önümüzdki bölümler de göreceğiz.



Son Güncelleme: 14.12.2020 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Memoliölecek MiDiziHekimoğlu
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