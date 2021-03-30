Hekimoğlu KANAL D yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Hekimoğlu 43. bölüm izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 43.yeni bölümüyle merakla bekleniyor. Sevilen dizi 43.bölümüyle 30 Mart Salı akşamı ekrana gelecek.

Hekimoğlu konusu nedir?

Dizinin son bölümünde Ateş, söylenenlerin yerine tahlil sonuçlarına bakar ve buna göre bir yöntem izler. Ancak Hekimoğlu hastalıklara bu şekilde yaklaşmaz. Hekimoğlu, çalışmalarını 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte yapar. Hekimoğlu’nun yanındaki üç isimden biri olan Dolapdere’li Mehmet Ali’dir. Diğer kişi güzelliğiyle dikkat çeken Zeynep ve zengin bir ailede yetişen Emre’dir. Hekimoğlu bu 3 isimle birlikte hastalıklara çok titiz ve detaylı şekilde yaklaşır. 3 uzman ise kendilerini Hekimoğlu’na beğendirmek için çok çalışmaktadır.

Hekimoğlu 43.bölüm fragmanı

Hekimoğlu dizisi 43.bölümüyle 30 Mart Salı akşamı Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

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