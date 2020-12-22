Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor, Valide Atik Hastanesi nerede?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi olan Hekimoğlu dizisinin hangi hastanede çekildiği merak ediliyor. Salı akşamlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde adı geçen Valide Atik Hastanesi araştırılırken son bölümlerde yaşananlar sonrasında ilgi arttı.

Yabancı bir diziden uyarlanan Hekimoğlu’nun oyuncuları arasında Timuçin Esen, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım gibi önemli isimler yer alırken dizide özellikle kullanılan Valide Atik Hastanesinin nerede olduğu araştırılıyor.

Hekimoğlu dizisi hangi hastanede çekiliyor? Valide Atik Hastanesi nerede?

İstanbul’un Tuzla ilçesinde çekimlerine devam edilen Hekimoğlu dizisi Okan Üniversitesi Hastanesinde çekilmektedir.

15 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde Memoli’ye bulaşan hastalık onun ölümüne neden olurken Ateş durumu çözemediği için kendisini suçlamaktadır. Memoli öldükten sonra neden öldüğünü anlamak için otopsi talebinde bulunan Ateş ile İpek arasında gerginlik yaşanıyor.

Hekimoğlu’da durumlara çözüm yolu ararken Mehmet Ali’nin durumu da ağırlaşmaya başlıyor. Mehmet Ali’nin verdiği karar ise hem ailesini hem de doktorları çok şaşırtıyor.