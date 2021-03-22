Hekimoğlu final mi yapacak, dizi bitiyor mu?

Hekimoğlu dizisinde Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban ve Okan Yalabık başrollerde yer alıyor. İddialara göre Hekimoğlu’nun final yapacağı söylendi. Dizinin hayranları bu duruma şaşırmasına rağmen net bir açıklama yoktu. Nihayet beklenen açıklama geldi. Dizinin yapımcılığını yapan Ojo Pictures, mayıs ayı gibi dizinin gerçekten final yapacağını açıkladı.

Hekimoğlu son bölümde yaşananlar

Ünlü fotoğrafçı Berrak Kerem, fotoğraf çekimi gerçekleştirdiği sırada inme geçirir. 40’lı yaşlarda uzun çabalar sonucunda hamile kalmış olduğu için, İrek’in Berrak’a karşı kişilik bir yakınlık duyması söz konusu olur. Hekimoğlu, İpek’i bu konuda uyarır.

İpek, aynı anda hem Berrak’ı hem de bebeği kurtarmak için oldukça ısrarcıdır. İpek vakayı kendisi alır. Hekimoğlu, tatil planları yapmaya başlar. İpek vakayı devraldığı için Hekimoğlu, tatil hazırlıklarını bititir.