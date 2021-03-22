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Hekimoğlu final mi yapacak, dizi bitiyor mu?

House M.D. dizisinden ülkemize uyarlanan Hekimoğlu dizisi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Salı günleri sevenleriyle buluşan dizinin final yapıp yamayacağı merak ediliyor. Mayısıs ayın gibi dizinin final yapacağı söylendi.

22 Mart 2021 Pazartesi 17:27
Hekimoğlu final mi yapacak, dizi bitiyor mu?
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Hekimoğlu dizisinde Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban ve Okan Yalabık başrollerde yer alıyor. İddialara göre Hekimoğlu’nun final yapacağı söylendi. Dizinin hayranları bu duruma şaşırmasına rağmen net bir açıklama yoktu. Nihayet beklenen açıklama geldi. Dizinin yapımcılığını yapan Ojo Pictures, mayıs ayı gibi dizinin gerçekten final yapacağını açıkladı.  

 

Hekimoğlu son bölümde yaşananlar 

Ünlü fotoğrafçı Berrak Kerem, fotoğraf çekimi gerçekleştirdiği sırada inme geçirir. 40’lı yaşlarda uzun çabalar sonucunda hamile kalmış olduğu için, İrek’in Berrak’a karşı kişilik bir yakınlık duyması söz konusu olur. Hekimoğlu, İpek’i bu konuda uyarır. 

İpek, aynı anda hem Berrak’ı hem de bebeği kurtarmak için oldukça ısrarcıdır. İpek vakayı kendisi alır. Hekimoğlu, tatil planları yapmaya başlar. İpek vakayı devraldığı için Hekimoğlu, tatil hazırlıklarını bititir. 



Son Güncelleme: 22.03.2021 17:27
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HekimoğluFinalBitiyor Mu?Final Yapacak Mı?
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