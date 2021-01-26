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Hekimoğlu dizisinin Mahir'i Serdar Orçin'in hayat hikayesi!

Hekimoğlu dizisinin Mahir'i Serdar Orçin'in hayat hikayesi! haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 26 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizde Hekimoğlu dizisinin Mahir'i Serdar Orçin'in hayat hikayesi! ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

26 Ocak 2021 Salı 20:00
Hekimoğlu dizisinin Mahir'i Serdar Orçin'in hayat hikayesi!
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Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’ 31. Bölümün yayınlanması ile diziye dahil olan oyuncusunu tanıttı. Polis rolünü oynayacak olan ‘Mahir’ karakterini Serdar Orçin canlandıracak. En az 3 bölüm oynayacağı söylenen dizide heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Serdar Orçin kimdir?

21 Ocak 1976 da Bayburt doğumlu Serdar Orçin 45 yaşında başarılı bir oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan oyuncu birçok dizide oynadı. Kendini geliştirerek sektöre atılan oyuncu birçok dizilerde yer almaktadır.  Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde oynayan oyuncu daha sonra popüler dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol almıştır. ‘Oyunbozan’ dizisi ile ünlenen oyuncunun ilk dizileri ise  ‘Gülbeyaz’ ve ‘Gümüş’ dizileridir. 

Hekimoğlu Mahir dizide ise İstanbul’da polis olarak görev yapan bir memuru oynayacaktır. Rahatsızlığından kaynaklı adını sıkça duyduğu Hekimoğlu’na giderek tedavi olmak ister. Tanışma sırasında bazı aksilikler yaşayan ikili anlaşamaz ve kavga etmektedir.



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Serdar OrçinHekimoğlu
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