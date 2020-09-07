Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun yeni sezonu merakla bekleniyordu. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle yayınlandı ve çok beğenildi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise herkesi şok eden görüntüler yer aldı.

Yayınlanan 16. Bölümde Hekimoğlu’nun ameliyat masasındaki görüntüleri yer aldı. İzleyiciler bu görüntülerin ardından dizinin erken final mi yapacağını araştırmaya başladı. Dizide Hekimoğlu karakterini Timuçin Esen canlandırıyor.

Hekimoğlu dizisinde Hekimoğlu ölecek mi?

Hekimoğlu dizisi bitecek mi, erken final mi yapacak?

Dizinin 16. Bölümünde Hekimoğlu’nun ameliyat masasında görülmesinin nedeni kas hastalığı olarak bekleniyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde düşük reyting alması dizinin erken final yapmasını gündem getirdi. Öte yandan dizinin rakipleri de oldukça güçlü. Ramo, Baraj, Menajerimi Ara gibi dizilerle reyting yarışına giren dizinin reyting sonuçlarını yükseltmesi hiç kolay değil.

Dizinin kesin olarak yayından kaldırılacağı hakkında bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak dizinin reyting oranlarını yükseltmemesi durumunda yayından kalkması bekleniyor.

Hekimoğlu dizisi başrolü kas ölümü ile yatakta

Dizinin başrolü Hekimoğlu kas ölümü hastalığı nedeniyle ameliyata alınacak. Ameliyat sonrası Hekimoğlu’na ne olacağı ise belli olacak.