İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Hekimoğlu dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı nereli, yaşı kaç?

Hekimoğlu dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı nereli, yaşı kaç? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 22 Haziran Salı günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 19:36
Hekimoğlu dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  


Son Güncelleme: 22.06.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berkay Hardal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Berkay Hardal kimdir, kaç yaşında, nereli?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
Zeynep Uyumaz kimdir?
Zeynep Uyumaz kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar nerelidir?
Masumlar Apartmanı izlendi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? Pelin Akil nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakteri kimdir? Açelya Devrim Yılhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela (Ceren Yüksekkaya) kimdir?
Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?
Esnafa 5 bin ve 3 bin TL esnaf hibe ödemesi ne zaman yatacak?
Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri
Sol Yanım dizisi Eda karakteri kimdir? Ecem Atalay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Jim Carrey hangi filmlerde oynadı?
22 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
22 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
Kanal 7 22 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 22 Haziran 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
22 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.